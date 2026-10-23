Napoli-Roma, annuncio di Allegri in conferenza: un big è in dubbio

Pessime notizie in casa partenopea a pochissime ore dall’inizio della super sfida contro i giallorossi.

Napoli-Roma è, senza ombra di dubbio la gara più attesa e interessante dell’ottava giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono rialzare immediatamente la testa dopo il clamoroso ko subito a Venezia, mentre Mancini e compagni sono reduci dal successo interno contro il Genoa di De Rossi.

Pochi istanti fa ha parlato Max Allegri in conferenza stampa per presentare proprio la sfida di sabato: “Rrahmani era febbricitante e oggi capiremo come sta, mentre gli altri stanno bene. McTominay è stato due mesi fuori ed è ancora indietro nonostante i gol contro il Bodo Glimt, mentre Anguissa ha fatto 60 minuti e vedremo se schierarlo o meno. Anche Vergara è da valutare e devo decidere se portarlo o meno in panchina, mentre ho lasciato recuperare Badiashile dopo 3 gare di fila“. Dubbio Rrahmani, dunque, in casa Napoli: Allegri e i tifosi azzurri incrociano le dita.