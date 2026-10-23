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Napoli-Roma, annuncio di Allegri in conferenza: un big è in dubbio

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Pessime notizie in casa partenopea a pochissime ore dall’inizio della super sfida contro i giallorossi. 

Napoli-Roma è, senza ombra di dubbio la gara più attesa e interessante dell’ottava giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono rialzare immediatamente la testa dopo il clamoroso ko subito a Venezia, mentre Mancini e compagni sono reduci dal successo interno contro il Genoa di De Rossi.

Rrahmani in conferenza stampa con la Nazionale del Kosovo
Amir Rrahmani (ANSA)

Pochi istanti fa ha parlato Max Allegri in conferenza stampa per presentare proprio la sfida di sabato: “Rrahmani era febbricitante e oggi capiremo come sta, mentre gli altri stanno bene. McTominay è stato due mesi fuori ed è ancora indietro nonostante i gol contro il Bodo Glimt, mentre Anguissa ha fatto 60 minuti e vedremo se schierarlo o meno. Anche Vergara è da valutare e devo decidere se portarlo o meno in panchina, mentre ho lasciato recuperare Badiashile dopo 3 gare di fila“. Dubbio Rrahmani, dunque, in casa Napoli: Allegri e i tifosi azzurri incrociano le dita.

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