60 milioni in arrivo, colpo Tresoldi in attacco

La tripletta messa a segno a San Siro contro l’Inter in Champions League ha mosso diverse società nei confronti di Nicolò Tresoldi.

Secondo quanto affermato dal The Sun, l’Arsenal starebbe pensando all’attaccante italo-tedesco in vista della prossima stagione, preparando un’offerta da circa 60 milioni di euro per il Bruges.

L’attaccante classe 2004 sta vivendo la stagione della consacrazione ed ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Il Milan ci pensa da tempo, ma le richieste del club belga potrebbero rendere difficile l’affare e indirizzare il futuro del giovane centravanti verso la Premier League con i Gunners attualmente in pole.