Napoli-Roma, emergenza per Gasperini: chi gioca in attacco

Cresce l’attesa in vista del big match dell’ottavo giornata di Serie A in programma sabato 24 ottobre.
Dopo la convincente vittoria contro lo Slovan Bratislava in Champions League, in casa Roma continua la marcia di avvicinamento alla super sfida contro il Napoli di Allegri, valida per l’ottavo turno di Serie A e in programma sabato 24 ottobre alle ore 18,00.
Emergenza totale per Gian Piero Gasperini che si vedrà costretto a rinunciare agli infortunati Pellegrini e Dybala. Scelte, dunque, obbligate per l’allenatore giallorosso che si affiderà all’inedito tridente composto da Soulé, Rodrigo Mora e Malen per scardinare la retroguardia del Napoli.
La parola passa ora al campo. Secondo voi chi la spunterà sabato pomeriggio tra Napoli e Roma?
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