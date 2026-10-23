Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli-Roma, emergenza per Gasperini: chi gioca in attacco

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Cresce l’attesa in vista del big match dell’ottavo giornata di Serie A in programma sabato 24 ottobre.

Dopo la convincente vittoria contro lo Slovan Bratislava in Champions League, in casa Roma continua la marcia di avvicinamento alla super sfida contro il Napoli di Allegri, valida per l’ottavo turno di Serie A e in programma sabato 24 ottobre alle ore 18,00.

Gasperini furioso in panchina
Gasperini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Emergenza totale per Gian Piero Gasperini che si vedrà costretto a rinunciare agli infortunati Pellegrini e Dybala. Scelte, dunque, obbligate per l’allenatore giallorosso che si affiderà all’inedito tridente composto da Soulé, Rodrigo Mora e Malen per scardinare la retroguardia del Napoli.

La parola passa ora al campo. Secondo voi chi la spunterà sabato pomeriggio tra Napoli e Roma?

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 918 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6649

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Il Milan ha speso 50 milioni per Diego Moreira. Da quale club è arrivato?

4 / 7

Rafael Leão ha lasciato il Milan nell'estate 2026. In quale squadra è andato?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie