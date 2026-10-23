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Inter e Milan su Wesley: prezzo e concorrenza

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Dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione interessante sull’esterno brasiliano della Roma

Dopo un avvio di stagione non totalmente all’altezza della scorsa annata, Wesley contro lo Slovan Bratislava ha fornito una prestazione sfavillante, regalando velocità e imprevedibilità alle manovre della Roma.

Wesley durante Roma-Genoa
Inter e Milan su Wesley: prezzo e concorrenza (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sin dalla scorsa estate, quando l’offerta del Chelsea venne rispedita al mittente, l’esterno brasiliano è uno dei nomi più caldi del calciomercato giallorosso, finendo sul taccuino di Arsenal, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester United, Newcastle PSG.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, tuttavia, le squadre di Premier League dovranno guardarsi anche dalla concorrenza di due big italiane: Inter e, soprattutto, Milan.

Stando alle informazioni di Team Talk, i due club italiani si sono uniti alla corsa per il 23enne ex Flamengo, ma la strada è a dir poco in salita. Gasperini D’Amico non hanno alcuna intenzione di perdere Wesley e il club giallorosso lo valuta il doppio rispetto ai 30 milioni (25+5 di bonus) spesi nell’estate del 2025.

Per meno di 55-60 milioni di euro, a Trigoria non sono nemmeno disposti ad aprire un tavolo di trattativa per un calciatore giovane e con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2030.

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