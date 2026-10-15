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Salisburgo-Milan, le probabili formazioni: quante sorprese tra i rossoneri

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Le ultimissime in vista della sfida in programma oggi alle 18,45: Amorim non può assolutamente sbagliare. 

Il ko interno all’esordio contro il Benfica (0-2) brucia ancora tantissimo e adesso il Milan è chiamato a rialzare immediatamente la testa per non compromettere la qualificazione al prossimo turno di Europa League. I rossoneri fanno visita al Salisburgo in un match che si preannuncia davvero scoppiettante.

Francesco Camarda
Camarda (Ansa Foto) – calciomercato.it

Amorim cambia diversi uomini rispetto alla squadra vista contro il Sassuolo in campionato. Rabiot è in vantaggio su Modric in mezzo al campo, rientra Tomori dal 1′ mentre in attacco si va verso l’esordio da titolare di Camarda. Ecco le probabili formazioni:

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Drexler, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Vertesse; Tabakovic. All. Rohl

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter; Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. All. Amorim

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