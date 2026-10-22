Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta.

Perfetto, questa era da vero intenditore.

Il Napoli è la squadra del centro-sud con più scudetti: 4 (1986-87, 1989-90, 2022-23 e 2024-25), davanti a Roma (3), Lazio e Fiorentina (2).