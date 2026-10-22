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Bournemouth-Milan, colpo di scena Cisse: la scelta di Amorim

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Seconda trasferta di fila in Europa per i rossoneri che sono reduci dal convincente successo sul campo del Salisburgo.

Il Milan punta a calare il bis in Europa League. I rossoneri fanno visita al Bournemouth dopo il roboante successo sul campo del Salisburgo, con Amorim che presenta diverse novità rispetto a quanto visto qualche giorno fa in campionato.

Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

In casa rossonera, la principale sorpresa potrebbe essere rappresentata dalla difesa a quattro con Tomori ed Estupinan terzini e De Winter e Pavlovic al centro.

Hutchinson potrebbe partire alle spalle dell’unica punta Cisse, che giocherà in una posizione inedita a causa dell’infortunio occorso a Goncalo Ramos. Ecco le probabili formazioni:

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson. All. Rose

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Moreira, Musah, Jashari, Loftus-Cheek; Hutchinson; Cisse. All. Amorim

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