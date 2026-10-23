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Antonio Conte svela il suo futuro: annuncio ufficiale poco fa

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Il tecnico leccese è tornato a parlare attraverso il proprio profilo Instagram, ecco tutti i dettagli. 

Nell’ultimo periodo è stato accostato con una certa insistenza a Juventus, Milan e Manchester United ma Antonio Conte ora torna a parlare e fa chiarezza sul suo futuro.

Conte in conferenza stampa
Conte (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ecco il comunicato pubblicato dal tecnico leccese su Instagram: “Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza. Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste. Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio un “carattere forte”. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento poiché, allo stato attuale, non esistono elementi concreti su quali basare simili valutazioni. Qualora si presentasse un’opportunità concreta, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto. Un saluto, Antonio Conte“.

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