Voti Milan-Atalanta 3-2, rossoneri quarti in classifica

Il Milan vince contro l’Atalanta per 3-2 e tiene il passo delle prime in classifica. Bergamaschi vicini ad una clamorosa rimonta.
Vittoria per il Milan che sale a quota 15 punti in classifica e accorcia le distanze su Roma e Inter che hanno vinto in questo turno.
Rossoneri in vantaggio con il calcio di rigore di Gonçalo Ramos nel primo tempo con Rabiot che raddoppia prima della fine della prima frazione. Nella ripresa nuovo penalty per i rossoneri con Carnesecchi che ipnotizza Gonçalo Ramos. Su successivo angolo 3-0 segnato da Gila. Gaetano riaccende le speranze degli uomini di Sarri, con Krstovic che riapre la sfida, ma il Milan resiste e porta i tre punti a casa. Andiamo a vedere i voti della sfida.
MILAN (3-4-2-1): Maignan 6,5; Gila 7 (84′ Tomori 6), De Winter 5,5, Pavlović 6; Moreira 7, Musah 6 (75′ Jashari 6), Modric 6,5 (75′ Loftus-Cheek 6), Chukwueze 5,5 (53′ Hutchinson 5,5); Rabiot 7,5, Pulisic 6 (75′ Estupinan 6); Gonçalo Ramos 6,5. All. Amorim.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6,5; Bellanova 6, Kristensen 5, Kolašinac 6 (20′ Obric 4,5), Bernasconi 5,5 (75′ Zappacosta 5,5); Pasalic 5,5 (59′ Gaetano 7), Ederson 5; Samardzic 5,5 (75′ Scamacca 6), De Ketelaere 5,5, Rowe 5 (59 Zalewski 6,5); Krstović. All. Sarri.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 848 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?