Milan-Atalanta, le probabili formazioni: colpo di scena Pulisic

Cresce l’attesa in vista della sfida di San Siro che si disputerà oggi pomeriggio alle ore 18,00.

Il Milan ospita l’Atalanta in una delle gare più attese della settima giornata di Serie A. I rossoneri vengono dal pareggio sul campo del Sassuolo e sono attualmente sesti in classifica a quota 12 punti, mentre i nerazzurri hanno sconfitto il Venezia in casa e inseguono a quota 9.

Amorim conferma il 4-3-3 e rilancia Gila in difesa. Moreira è in vantaggio su Estupinan per giocare a sinistra, mentre Cisse dovrebbe spuntarla su Pulisic per giocare in attacco. Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira; Musah, Modric, Rabiot; Chukwueze, Goncalo Ramos, Cisse. All. Amorim

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri