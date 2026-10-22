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Bournemouth-Milan 3-0, disastro rossonero in Inghilterra

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Il Milan perde in maniera netta a Bournemouth in Europa League per 3-0 e complica in maniera netta il suo percorso verso la qualificazione agli ottavi di finale.

Ruben Amorim
Milan, ko contro il Bournemouth (Ansa Foto) – calciomercato.it

I rossoneri vanno sotto per due calci di rigore nel primo tempo per due ingenuità di De Winter prima e Maignan poi con il portiere francese che viene anche espulso.

Nel finale di partita arriva il 3-0 definitivo di Adli con i rossoneri mai pericolosi dalle parti del portiere avversario e che ora devono fare i conti con una classifica che si fa complicata.

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