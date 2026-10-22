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Milan, va ko anche Chukwueze: si pensa al ritorno di Athekame

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L’infortunio di Samuel Chukwueze va ad aggiungersi a quello di Alexis Saelemaekers con il Milan che ha problemi sulle fasce in vista del prosieguo della stagione.

Zachary Athekame
Athekame (Ansa Foto) – calciomercato.it

La doppia tegola che ha colpito la rosa a disposizione di Ruben Amorim mette in difficoltà il Milan che tra l’altro deve fare i conti anche con il nuovo ko di Gonzalo Ramos e fare a meno del proprio centravanti.

Per quello che riguarda le fasce il Milan sta lavorando in vista di gennaio per cercare una soluzione che possa sistemare la mancanza di esterni a disposizione del tecnico portoghese. Una delle idee porta al ritorno di Athekame, ora in prestito secco al Lione, ma per convincere il club francese a lasciar partire lo svizzero prima della fine del campionato servirà molto probabilmente un indennizzo da riconoscere al Lione stesso.

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