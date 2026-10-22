Manchester United, crisi senza fine: sprint Conte per il dopo Carrick

Ore concitatissime per i Red Devils che ieri sera sono stati travolti in Champions League dal Como di Fabregas.

Crisi profonda per il Manchester United, che crolla sotto i colpi del Como nel terzo turno della Champions League. Finisce 4-1 a favore di Nico Paz e compagni, con i Red Devils fermi a quota 3 punti in classifica dopo la vittoria all’esordio contro il Sabah.

I numeri sono impietosi. Il Manchester United non vince dal 10 settembre e da quel giorno la squadra di Michael Carrick ha inanellato una serie infinita di sconfitte e pareggi. Adesso la posizione del tecnico inglese è seriamente in bilico e non sono esclusi colpi di scena già nelle prossime ore: Antonio Conte resta il candidato principale per subentrare a Carrick e per sedere sulla panchina del Manchester United. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.