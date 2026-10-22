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Atalanta, Sarri a rischio esonero: le ultimissime

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Aggiornamenti importantissimi in casa nerazzurra dopo la sconfitta contro il Milan nell’ultimo turno di campionato.

Sono ore caldissime in casa Atalanta dopo la sconfitta rimediata sul campo del Milan nell’ultimo turno di campionato. I nerazzurri sono addirittura undicesimi in classifica con appena 9 punti in sette gare e tra poche ore faranno visita all’Ajax nel match valido per la terza giornata di Conference League.

Maurizio Sarri perplesso a bordo campo
Sarri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Proprio la sfida contro il club olandese rischia di essere decisiva per il futuro di Maurizio Sarri che – secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” – avrebbe fin qui deluso le aspettative della dirigenza e sarebbe sotto osservazione.

Prima l’Ajax in Conference League, poi il Frosinone in campionato: un doppio appuntamento che ci dirà sicuramente qualcosa in più sul futuro di Maurizio Sarri.

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