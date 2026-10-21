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Milan, emergenza in attacco: due i nomi per il mercato di gennaio

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L’infortunio di Gonçalo Ramos, indisponibile per la partita di Europa League di domani contro il Bournemouth, accende l’allarme in casa Milan per quello che riguarda l’emergenza in attacco.

Gonçalo Ramos
Milan, serve un nuovo attaccante (Ansa Foto) – calciomercato.it

La rosa dei rossoneri è stata costruita con solo due centravanti di ruolo, Gonçalo Ramos e Francesco Camarda, con il giovane italiano che sta facendo fatica a trovare minutaggio agli ordini di Rúben Amorim.

Il Milan non può chiudere la stagione con solo due punte di ruolo e a gennaio ci sarà un intervento sul mercato per cercare di ampliare la rosa a disposizione del tecnico portoghese. Al momento i nomi più caldi sono due: uno è quello di Endrick del Real Madrid, l’altro è quello di Nicolò Tresoldi del Bruges.

Due trattative però molto complicate, considerato il fatto che José Mourinho non vuole privarsi dell’attaccante brasiliano e il centravanti italo-tedesco del Bruges viene valutato circa 50 milioni di euro dal club belga, una somma difficile da investire per il Milan durante il mercato invernale.

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