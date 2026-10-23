Roma, accordo raggiunto con Lulli: i dettagli del rinnovo

Il giovane esterno giallorosso è pronto a firmare la nuova intesa con il club
Reduce dal primo gol con la maglia della Roma sotto la Curva Sud, Emanuele Lulli è pronto a sugellare il suo momento magico con il rinnovo di contratto.
Precedentemente in scadenza a giugno 2027, il giovane esterno giallorosso ha raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2031, con un ingaggio a salire con il passare delle stagioni. Le informazioni raccolte in questi muniti confermano l’anticipazione de il Messaggero e la firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 918 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?