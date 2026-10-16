Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Addio a zero per Tomori, il difensore saluterà alla fine del contratto

Foto dell'autore

Il Milan si appresta a salutare Fikayo Tomori alla fine della stagione con il difensore inglese che andrà in scadenza di contratto.

Fikayo Tomori
Milan, Tomori via a fine stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Reintegrato in gruppo dopo l’esclusione dalla rosa della scorsa estate, il difensore inglese ritorna nelle rotazioni di Ruben Amorim anche per via dell’infortunio di Matteo Gabbia che resterà fuori dai campi di gioco per circa tre o quattro mesi.

Il classe 1997 sarà quindi a disposizione del tecnico portoghese per il resto della stagione, ma la sensazione è che non ci siano possibilità per quello che riguarda il rinnovo del contratto con l’ex Chelsea che è destinato a salutare il Milan a partire dal prossimo luglio, quando non sarà più attivo il suo contratto con il club meneghino.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 817 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6275

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana?

2 / 7

Da quale club arrivò Gonzalo Higuaín alla Juventus nel 2016?

3 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

4 / 7

Da quale club arrivò Khvicha Kvaratskhelia al Napoli nel 2022?

5 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

6 / 7

Qual è stata la cessione più ricca di un club di Serie A nel mercato estivo 2026?

7 / 7

Nell'estate 2000 la Lazio stabilì il record mondiale dei trasferimenti acquistando dal Parma:

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie