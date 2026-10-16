Addio a zero per Tomori, il difensore saluterà alla fine del contratto

Il Milan si appresta a salutare Fikayo Tomori alla fine della stagione con il difensore inglese che andrà in scadenza di contratto.

Reintegrato in gruppo dopo l’esclusione dalla rosa della scorsa estate, il difensore inglese ritorna nelle rotazioni di Ruben Amorim anche per via dell’infortunio di Matteo Gabbia che resterà fuori dai campi di gioco per circa tre o quattro mesi.

Il classe 1997 sarà quindi a disposizione del tecnico portoghese per il resto della stagione, ma la sensazione è che non ci siano possibilità per quello che riguarda il rinnovo del contratto con l’ex Chelsea che è destinato a salutare il Milan a partire dal prossimo luglio, quando non sarà più attivo il suo contratto con il club meneghino.