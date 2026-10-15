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Mourinho allontana Endrick dal Milan: rossoneri gelati

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José Mourinho ha parlato alla vigilia della partita tra Roma e Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League, toccando anche il tema calciomercato e in particolare la situazione legata a Endrick.

Endrick
Calciomercato Milan, piace Endrick (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il brasiliano è rientrato dal prestito al Lione, ma non è ancora riuscito a trovare continuità d’impiego nella formazione guidata dal tecnico portoghese.

In questi giorni si sta parlando con insistenza di un suo possibile trasferimento al Milan in vista della sessione di gennaio, ma l’allenatore dei Blancos ha spento sul nascere le indiscrezioni: l’attaccante si trova bene a Madrid e potrà rivelarsi una risorsa importante per la causa delle Merengues in ottica futura.

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