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Inter-Milan, derby di mercato per un trequartista: di chi si tratta

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Il club nerazzurro e quello rossonero sono interessati a un giovane profilo di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.

Inter e Milan continuano a monitorare con grandissima attenzione il calciomercato e presto potrebbero dare vita a una vera e propria asta per uno dei più grandi talenti del panorama calcistico europeo. Il giocatore in questione si chiama Niko Ilicevic, è un trequartista classe 2010 e indossa la maglia dell’Eintracht Francoforte.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore “Sky Sport Deutschland”, secondo cui Marotta e Cardinale avrebbero messo da tempo nel mirino il 15enne tedesco che compirà 16 anni il prossimo 31 ottobre.

Ilicevic, che può essere impiegato anche come esterno d’attacco, gioca nella Germania Under 17 e piace anche a Barcellona, Real Madrid e Manchester City. L’Inter e il Milan, dunque, sono avvisate.

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