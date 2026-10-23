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Tomori-Juventus, nuovo assalto in vista di gennaio

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La Juventus è alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione e spunta il nome di Tomori del Milan.

Fikayo Tomori
Milan, Tomori nel mirino della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il difensore inglese è stato reintegrato nella rosa rossonera nelle ultime settimane anche per via dell’infortunio di Gabbia e sta iniziando a ritrovare spazio alla corte di Ruben Amorim.

Il centrale classe 1997 non sembra però rientrare nei piani del Milan ed ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027 con i rossoneri. La Juventus apprezza da sempre il centrale vincitore dello scudetto nel 2022 con il Milan e, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe fare un tentativo in vista del mercato di gennaio, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Bremer, apparso ormai in rotta con Luciano Spalletti.

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