Occhi in casa Roma per il Milan: obiettivo concreto per gennaio

Il Milan cerca rinforzi per quello che riguarda il calciomercato invernale, soprattutto per il reparto arretrato.

I rossoneri devono fare i conti con l’infortunio di Matteo Gabbia, che ne avrà per almeno altri tre mesi e a livello numerico sono corti per quello che riguarda la difesa.

Ruben Amorim ha chiesto l’acquisto di almeno un centrale difensivo durante il mese di gennaio con Gonçalo Inácio che resta il primo obiettivo. Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, un altro nome che piace in casa rossonera è quello di Ghilardi, centrale difensivo della Roma che sta facendo fatica a trovare continuità agli ordini di Gian Piero Gasperini.