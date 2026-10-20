Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Occhi in casa Roma per il Milan: obiettivo concreto per gennaio

Foto dell'autore

Il Milan cerca rinforzi per quello che riguarda il calciomercato invernale, soprattutto per il reparto arretrato.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

I rossoneri devono fare i conti con l’infortunio di Matteo Gabbia, che ne avrà per almeno altri tre mesi e a livello numerico sono corti per quello che riguarda la difesa.

Ruben Amorim ha chiesto l’acquisto di almeno un centrale difensivo durante il mese di gennaio con Gonçalo Inácio che resta il primo obiettivo. Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, un altro nome che piace in casa rossonera è quello di Ghilardi, centrale difensivo della Roma che sta facendo fatica a trovare continuità agli ordini di Gian Piero Gasperini.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 871 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6562

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Nel 1990 il passaggio di quale campione dalla Fiorentina alla Juventus scatenò le proteste dei tifosi viola?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

3 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

4 / 7

Quanto ha pagato la Juventus al Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic?

5 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Serie B, con 144 gol in campionato?

6 / 7

Nel 2001 la Juventus incassò dal Real Madrid la cifra record mondiale di 77,5 milioni. Per quale giocatore?

7 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie