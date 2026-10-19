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Markus Krösche si è dimesso dall’Eintracht Francoforte: contatti con il Milan

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Markus Krösche si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte e potrebbe tornare ad essere un nome interessante in ottica Milan.

Cardinale
Gerry Cardinale, proprietario del Milan (Foto Ansa) – Calciomercato.it

Il dirigente tedesco era stato cercato dal Milan già durante la scorsa estate con Jerry Cardinale che ne avrebbe voluto fare l’Head of football del Milan.

In queste ore i contatti tra il Milan e il dirigente tedesco sono continui per cercare di trovare un accordo sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del progetto sportivo.

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