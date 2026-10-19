Markus Krösche si è dimesso dall’Eintracht Francoforte: contatti con il Milan

Markus Krösche si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte e potrebbe tornare ad essere un nome interessante in ottica Milan.

Il dirigente tedesco era stato cercato dal Milan già durante la scorsa estate con Jerry Cardinale che ne avrebbe voluto fare l’Head of football del Milan.

In queste ore i contatti tra il Milan e il dirigente tedesco sono continui per cercare di trovare un accordo sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del progetto sportivo.