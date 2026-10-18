Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, due nomi per rinforzare la difesa a gennaio: tutti i dettagli

Foto dell'autore

La dirigenza rossonera è alla ricerca di un nuovo centrale in vista della finestra invernale di calciomercato. 

Il Milan quasi sicuramente prenderà un centrale difensivo a gennaio: Gabbia sarà costretto a rimanere fermo ai box per circa 3 mesi a causa della lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo e dunque la società rossonera è al lavoro per ovviare a questa emergenza.

Min-Jae Kim
Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it

I nomi che piacciono al Milan sono principalmente due: Gonçalo Inacio e Kim Min-jae. Il difensore dello Sporting Lisbona vale almeno 40 milioni di euro ed è un pupillo del tecnico Amorim, mentre il centrale sudcoreano del Bayern Monaco continua a giocare pochissimo in Germania e sarebbe disposto a provare una nuova esperienza in un altro campionato pur di trovare continuità. Chi la spunterà alla fine tra i due?

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 848 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6508

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Serie B, con 144 gol in campionato?

2 / 7

Nell'estate 2000 la Lazio stabilì il record mondiale dei trasferimenti acquistando dal Parma:

3 / 7

Da quale club arrivò Gabriel Batistuta alla Fiorentina nel 1991?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

6 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

7 / 7

Da quale club arrivò Andriy Shevchenko al Milan nel 1999?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie