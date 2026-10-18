Milan, due nomi per rinforzare la difesa a gennaio: tutti i dettagli

La dirigenza rossonera è alla ricerca di un nuovo centrale in vista della finestra invernale di calciomercato.

Il Milan quasi sicuramente prenderà un centrale difensivo a gennaio: Gabbia sarà costretto a rimanere fermo ai box per circa 3 mesi a causa della lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo e dunque la società rossonera è al lavoro per ovviare a questa emergenza.

I nomi che piacciono al Milan sono principalmente due: Gonçalo Inacio e Kim Min-jae. Il difensore dello Sporting Lisbona vale almeno 40 milioni di euro ed è un pupillo del tecnico Amorim, mentre il centrale sudcoreano del Bayern Monaco continua a giocare pochissimo in Germania e sarebbe disposto a provare una nuova esperienza in un altro campionato pur di trovare continuità. Chi la spunterà alla fine tra i due?