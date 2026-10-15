Voti Salisburgo-Milan, i rossoneri vincono nel segno di Cisse

Primo successo in questa Europa League per il Milan che espugna Salisburgo e trova tre punti fondamentali per quello che riguarda la classifica con Cisse protagonista.
Arriva la prima vittoria del Milan in Europa con i rossoneri che si riscattano dopo il ko casalingo contro il Benfica e salgono a quota tre punti in classifica.
Alphadjo Cisse protagonista assoluto della sfida con il giovane attaccante che ha messo a segno una tripletta. Andiamo a vedere i voti della sfida.
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawiescitzky 5; Morgalla 5, Boma 4,5, Zabransky 4,5, Schmid 5; Barry 5, Mazurek 4,5; Lindstrom 4,5, Kitano 5, Vertessen 4,5; Tabakovic 5. A disposizione: Fructhl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara. Allenatore: Röhl.
MILAN (4-2-3-1): Maignan 6,5; Tomori 6,5 (Terracciano 5), De Winter 6, Pavlovic 6,5 (Diawara sv), Bartesaghi 6,5; Jashari 6,5, Rabiot 7 (Modric 6,5); Hutchinson 6,5, Loftus-Cheek 6, Cisse 8,5 (Pulisic 6); Camarda 6 (Gonçalo Ramos 7). A disposizone: Torriani, Estupinan, Ramos, Pulisic, Diawara, Modric, Chukwueze, Moreira, Comotto, Gila, Terracciano, Musah. Allenatore Amorim
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