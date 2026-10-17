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Milan-Atalanta, che tegola: un big salta la sfida di San Siro

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Pessime notizie in vista dell’atteso match che si disputerà domenica 18 ottobre alle ore 18,00. 

Dopo aver sconfitto rispettivamente Salisburgo in Europa League e Pafos in Conference League, Milan e Atalanta si apprestano ad affrontarsi in una delle sfide più attese della settima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica alle ore 18,00.

Le pagelle di Juve-Atalanta
Kessie in azione (Ansa) – Calciomercato.it

A San Siro, però, mancherà uno dei big più attesi ovvero Franck Kessié che nelle scorse ore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al polpaccio della gamba destra.

Il centrocampista ivoriano dell’Atalanta, dunque, non potrà affrontare la sua ex squadra: Sarri medita di schierare Gianluca Gaetano accanto ad Ederson in mezzo al campo.

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