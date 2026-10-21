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L’Everton piomba su Tresoldi, si complica l’affare per il Milan

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Non arrivano buone notizie per quello che riguarda il calciomercato del Milan per i rossoneri che devono fare i conti con le ultime su Nicolò Tresoldi.

Nicolò Tresoldi
L’Everton piomba su Tresoldi (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante del Bruges è un obiettivo di mercato del Milan che cerca rinforzi per il proprio reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.

L’annuncio di Mourinho di voler trattenere Endrick al Real Madrid complica i piani per quello che riguarda il Milan che puntava il brasiliano in prestito dal Real, ma ora appare molto più complicato riuscire a convincere il club spagnolo. L’alternativa principale sembrava essere Nicolò Tresoldi con il centravanti del Bruges che è un grande tifoso rossonero e che potrebbe lasciare il Belgio per una cifra attorno ai 50 milioni di euro.

L’Everton, però, secondo quanto affermato da TEAMtalk, sarebbe fortemente interessato al cartellino del ragazzo e sarebbe disposto ad accontentare le richieste del Bruges per strappare il calciatore e portarlo in Premier League già a partire da gennaio.

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