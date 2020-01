CALCIOMERCATO JUVENTUS RAIOLA DE LIGT BARCELLONA / Mino Raiola mai banale. Solo ieri l'intervista a 'La Repubblica' ha offerto molti spunti di riflessione sui suoi assistiti. Da Kean a Ibrahimovic e Pogba, oltre a Matthijs de Ligt: l'inserimento del difensore classe '99 è stato un po' difficoltoso e ora ha anche la concorrenza di Demiral che è in crescita.

Il super agente che ha portato in estate il centrale in bianconero è tornato a parlare in Olanda, a 'Voetbal International', proprio dilanciando anche qualche frecciata al, altra squadra che era molto forte sul giocatore.

"Secondo tanta gente olandese il Barcellona non è un club straniero, ma proprio olandese. Quindi Matthijs sarebbe dovuto andare lì per forza, invece non è stato così ed è stato quasi una sorta di sacrilegio. I blaugrana - spiega Raiola - hanno pensato che fosse come un formaggio. Lui è olandese come Frenkie Frenkie (de Jong, ndc) e arriva dall'Ajax, quindi viene da noi anche lui farà.. I motivi che ci hanno dato per prendere Matthijs erano sbagliati". Raiola continua a incensare il suo giocatore: "Non è solo un calciatore. E voi pensate che Gerard Piqué, un personaggio molto influente, si sia arreso e fatto da parte?", la provocazione dell'agente che lascia presagire a un corteggiamento con vista Barcellona da parte proprio del difensore spagnolo.

Poi Raiola riprende e svela: "La Juve voleva prendere de Ligt già un anno fa, ma è stato distratto dagli interessi di PSG, Barça e altri club". Sull'obiettivo del giovane difensore, però, non ci sono dubbi: diventare il migliore del mondo. "Non è interessato ai soldi, vuole solo giocare a calcio - conclude Raiola -. Parlo molto con Nedved, è come un figlio per me. Pavel dice: 'Questo ragazzo è anche più matto di quanto non fossi io. È da Pallone d'Oro'!"