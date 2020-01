MILAN CENTROCAMPO KESSIE PAQUETA / Il calciomercato del Milan prosegue spedito e dopo l'acquisto di Zlatan Ibrahimovic, sarà la volta del centrale di difesa. Con l'infortunio di Duarte, i rossoneri hanno deciso di puntare tutto su Todibo: è il francese il prescelto per affiancare Romagnoli, Musacchio e Caldara. Si aspetta il sì del calciatore per la fumata bianca definitiva. Al momento non si guarda ad altri profili, con la speranza che Todibo possa scegliere il rossonero. Il mercato non si fermerà qui: Maldini, Boban e Massara sono intenzionati ad aggiungere esperienza alla mediana ma serve far spazio.

A centrocampo Bennacer, Bonaventura, Krunic e Biglia non dovrebbero lasciare il Milan a gennaio.

I primi tre stanno convincendo la società; per l'argentino, invece, si andrà in scadenza.

Discorso diverso per Kessie e Paqueta: uno dei due potrebbe fare le valigie in questi giorni con l'offerta giusta. Nonostante le tante voci, soprattutto sull'ivoriano, al momento, non c'è nulla di concreto.

L'ex Flamengo piace a Leonardo che però non si è avvicinato minimamente alle richieste del Milan che sono superiori ai 35 milioni. Facile pensare dunque che alla fine il brasiliano possa rimanere, cercando il rilancio anche grazie alla 'cura' Ibrahimovic. Il più facile da piazzare sembra essere Kessie, si attendono sviluppi soprattutto dall'Inghilterra, con West Ham e Wolves pronte a formulare un'offerta. Servono almeno 25 milioni di euro. Se non dovesse uscire nessuno il Milan potrebbe anche non fare acquisti per la propria mediana.

