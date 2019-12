CALCIOMERCATO JUVENTUS EVERTON KULUSEVSKI / La Juventus ha chiuso con l'Atalanta per Dejan Kulusevski: accordo trovato con il giocatore classe 2000 che sarà bianconero a partire dalla prossima estate, anche se non è da escludere un suo sbarco a Torino già a gennaio qualora il Parma apra a questo scenario.

ha superato ieri in giornata la concorrenza dell'con un blitz decisivo ma secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ieri c'è stato un tentativo in extremis dell'di Carlo, sollecitato proprio dal tecnico italiano che ha potuto ammirare in Serie A il talento svedese negli ultimi mesi passati sulla panchina delprima dello sbarco in Inghilterra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

