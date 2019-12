CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT ARSENAL EVERTON / Questi primi mesi alla Juventus di Adrien Rabiot sono stati certamente ben al di sotto delle aspettative. In bianconero non si è vista infatti neanche l'ombra del talento che aveva incantato tutti a Parigi con la maglia del PSG. Troppo lento e compassato per il gioco di Maurizio Sarri, il classe 1995 ha raccolto fin qui 12 presenze in tutte le competizioni senza praticamente mai convincere il tecnico dei piemontesi che lo ha ben presto fatto scivolare indietro nelle gerarchie. Una vera e propria involuzione che sembra metterne addirittura in discussione il prosieguio dell'avventura alla Juventus.

Nei giorni scorsi infatti si è parlato del Lione per un possibile ritorno in Francia, mentre la Premier è alla finestra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, Rabiot in bilico: contatto con l'Arsenal

Rabiot vorrebbe essere rassicurato sul suo ruolo effettivo nel progetto, mentre Maurizio Sarri spera in una rinascita del ragazzo che intanto è finito anche nel mirino dell'Arsenal. Secondo quanto affermato da 'FootMercato' i 'Gunners' del neo tecnico Arteta cercano rinforzi in mediana e il centrocampista francese sembra essere il profilo adatto per l'organico dell'allenatore spagnolo. Un nome quello di Rabiot passato al vaglio sia dal tecnico che dal dirigente Raul Sanllehi. Stando a quanto rivelato dalla testata transalpina, Rabiot sarebbe anche stato contattato telefonicamente dallo stesso Arteta prima delle recenti vacanze natalizie e del Santo Stefano. Una chiacchierata in cui sarebbe stato spiegato nel dettaglio il progetto al mediano classe 1995 che dal canto suo però ha nella testa l'idea di restare per imporsi, con la Juventus che probabilmente si priverà di altri centrocampisti come Emre Can.

Inoltre in Inghilterra anche l'Everton avrebbe messo gli occhi su Rabiot anche se la priorità attuale del club allenato da Ancelotti rimane quella di un nuovo difensore centrale.

