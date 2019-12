CALCIOMERCATO JUVENTUS HYSAJ DE SCIGLIO NAPOLI / Prende quota il nome di Elseid Hysaj per la Juventus: il terzino albanese piace molto a Maurizio Sarri e a gennaio potrebbe lasciare Napoli dove non sta trovando molto spazio, chiuso dall'esplosione di Di Lorenzo. L'ex Empoli sarebbe già pronto per lo scacchiere tattico del tecnico bianconero, avendolo già avuto come allenatore anche all'Empoli.

Le due società potrebbero così imbastire una trattativa per uno scambio con De Sciglio in azzurro.

Calciomercato Juventus, i dubbi di De Sciglio sul Napoli

Il problema potrebbe essere rappresentato proprio dalla volontà del terzino bianconero che piace anche al Paris Saint-Germain: anche se Gattuso darebbe parere favorevole ad un suo arrivo, l'ex Milan avrebbe dubbi sul maggior minutaggio a sua disposizione in azzurro. Sulla fascia destra del Napoli, infatti, c'è Di Lorenzo, fin qui uno dei migliori (se non il migliore) della squadra partenopea: difficile pensare che l'ex Empoli possa essere messo in panchina per De Sciglio che quindi anche all'ombra del Vesuvio partirebbe con il ruolo di riserva.

