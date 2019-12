JUVENTUS HAALAND DONNARUMMA POGBA RAIOLA / A gennaio la Juventus quasi sempre resta a guardare: pochi gli affari chiusi negli ultimi mercati invernali, quasi sempre prestiti per particolari necessità (vedi Caceres lo scorso anno). Nel 2020 la situazione potrebbe cambiare con le trattative per Paredes (scambio con Emre Can) e per un terzino destro (possibile Meunier, ma viva anche la pista Hysaj) ma Paratici potrebbe anche chiudere un affare importante: Erling Haaland, 19 anni, stellina del Salisburgo contesa da mezza Europa.

L'offerta da trenta milioni sembrerebbe aver sbaragliato la concorrenza, insieme alla disponibilità di lasciare il talento norvegese ancora in Austria fino a giugno per esaudire il suo desiderio di continua a giocare con costanza.

Calciomercato Juventus, da Donnarumma a Pogba: a giugno asse con Raiola

Un affare reso possibile anche dal buon rapporto con Mino Raiola, procuratore di Haaland e non solo: proprio con l'agente in vista di giugno potrebbe crearsi un forte asse.

Al di là del norvegese, infatti, la Juventus non ha smesso di pensare a: ilsembrerebbe essersi tirato fuori dalla corsa al francese che, nonostante le dichiarazioni recenti, in estate potrebbe lasciare il. Resta quindi la pista bianconera, dove il campione del Mondo potrebbe trovare un altro talento della scuderia Raiola: Gianluigi. I discorsi per il rinnovo del contratto con il Milan non decollano e la scadenza del 2021 impone delle riflessioni: un'offerta importante da parte della Juve potrebbe convincere il Milan a cederlo con i bianconeri che potrebbero così portare avanti l'opera di ringiovanimento, al di là del rinnovo o meno di Szczesny. E sempre sponda milanista, c'è da tenere a mente il nome di, così come non va dimenticato il nome didel

