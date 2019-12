LAZIO LUIS ALBERTO SCUDETTO / Magic moment per la Lazio di Simone Inzaghi che naviga nella zona nobile della classifica ed è reduce dalla recente vittoria in Supercoppa contro la Juventus. Un sogno quello che sta vivendo la truppa biancoceleste come sottolineato anche da Luis Alberto ai microfoni di 'Marca': "Parliamo di una grande gioia. La passata stagione è stata difficile, volevamo chiudere l’anno alla grande. Io ho fatto il possibile per giocare nonostante avessi qualche fastidio. Alla fine ho segnato anche. La Juventus non ci ha regalato nulla, c’era un titolo in palio. calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, Luis Alberto e il sogno scudetto

Luis Alberto ha quindi spostato il tiro provando a smorzare gli entusiasmo in relazione al sogno scudetto: "Dobbiamo fare un passo alla volta, parlarne ora ci distrarrebbe soltanto. Lottare sarebbe un sogno. Quest'anno Inzaghi mi ha dato più libertà e io sto meglio, l'anno scorso non feci il ritiro ed ero spesso infortunato. La Nazionale? Essere convocato sarebbe entusiasmante ma ci sono tanti grandi giocatori che lo vogliono, non dipende solo da me.

