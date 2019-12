Calciomercato Inter, parla Vidal: il cileno su denuncia e futuro

CALCIOMERCATO VIDAL INTER / Arturo Vidal esce allo scoperto. Il centrocampista ieri ha denunciato il Barcellona, reclamando il mancato pagamento di alcuni premi relativi alle scorse stagioni: qualcosa di assolutamente insolito che, per i catalani, rappresenta una manovra per forzare l'addio a gennaio (il suo desiderio è tornare a lavorare con Antonio Conte), osteggiato sia dalla società che da Valverde, il quale lo reputa una pedina importante anche se quasi mai titolare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il retroscena: Conte telefona a Vidal.

Calciomercato Inter, Vidal: "Futuro all'Inter? Parlo in Spagna"

Intercettato da 'ADN' in Cile, l'ex juventino ha dichiarato sulla denuncia: "Non mi occupo io di queste questioni, ci sono il mio agente e i miei avvocati per queste cose. Ovviamente mi sembra ingiusto se questi soldi mancano". Vidal ha poi dribblato la questione futuro e l'interesse dell'Inter, rimandando tutto ai prossimi giorni: "Ho già detto che parlerò del mio futuro quando tornerò in Spagna, ora sono in vacanza e voglio occuparmi solo di quello che accade qui".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, super scambio col PSG: Paratici chiude!

Milan, Galliani accoglie Ibra e rivela: ''Offerta del Monza? Tutto vero''