CALCIOMERCATO JUVENTUS MENDES SEMEDO / La Juventus si lecca le ferite dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio a Riad. Il secondo 1-3 di fila con i biancocelesti, dopo quello in campionato, apre qualche interrogativo sul prosieguo della stagione dei bianconeri.

Critiche per Sarri, che ancora non è riuscito a far decollare il gioco dei bianconeri, ma anche per il mercato condotto da, con la rosa che in alcuni elementi sta rendendo decisamente al di sotto delle attese.

Calciomercato Juventus, rebus terzino: ci pensa Mendes, c'è Semedo

Tra i più negativi in campo a Riad c'è stato De Sciglio, ma anche il rendimento in generale in questa stagione dell'altro laterale di destra, Danilo, è stato tutt'altro che entusiasmante. Serve un'alternativa di livello e secondo 'El Mundo Deportivo', in Spagna, si sarebbe mosso Jorge Mendes, che avrebbe proposto ai bianconeri Semedo. Il giocatore del Barcellona era stato già seguito in estate, ma le richieste superiori ai 40 milioni di euro da parte dei blaugrana avevano scoraggiato i campioni d'Italia. Situazione adesso piuttosto diversa, il quotidiano spagnolo riferisce che il ds Abidal avrebbe riferito a Mendes di essere pronto ad ascoltare delle proposte.

