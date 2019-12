Napoli, rinnovo Zielinski: ci siamo, ecco le cifre

CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI / Il Napoli si prepara alla gara di domani sera contro il Sassuolo per provare a chiudere il 2019 con un sorriso. Gattuso cerca i primi punti della sua esperienza partenopea, per riportare gli azzurri a un successo in campionato che manca da ben otto gare. Una vittoria è fondamentale per riprendere il cammino e provare a ripartire verso le zone alte della classifica, al momento piuttosto lontane.

Intanto, arrivano buone notizie sul fronte dei rinnovi contrattuali e nello specifico per quanto riguarda

Secondo 'Tuttosport', infatti, sarebbe in via di definizione l'accordo tra il ds Giuntoli e l'entourage del polacco. L'attuale ingaggio, di 1,1 milioni di euro a stagione, sarà più che raddoppiato. Confermata l'anticipazione del rinnovo di Zielinski su CM.IT, la clausola rescissoria oggi di 65 milioni potrebbe salire fino a circa 100 milioni.