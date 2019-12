CALCIOMERCATO MILAN TODIBO / Milan in costante pressing su Jean-Clair Todibo. Viste le difficoltà per altri obiettivi, in primis Demiral dalla Juventus, il giovane difensore francese è in cima alla lista dei desideri di Maldini e Boban per rinforzare il pacchetto arretrato di Pioli nella finestra di gennaio. Clicca Qui per restare aggiornato si tutte le news di calciomercato!

C'è un dialogo continuo tra le parti, con i due dirigenti rossoneri che stanno cercando di convincere con la formula giusta il team manager del Barça Abidal.

Calciomercato Milan, assalto a Todibo: la richiesta del Barça

Il tecnico blaugrana Valverde - come anticipato da Calciomercato.it - vorrebbe trattenere in rosa Todibo visti i problemi fisici che spesso colpiscono il connazionale, con la società campione di Spagna tentata invece nel fare cassa con la cessione dell'ex Tolosa.

Stando a 'La Gazzetta dello Sport', il Barcellona non sarebbe convinto della formula del prestito con diritto di recompra e punta a cedere Todibo a titolo definitivo fissando a 20 milioni di euro il prezzo del suo cartellino. Il Milan avrebbe incassato l'ok del difensore e del suo entourage e per questo sarebbe fiducioso nel riuscire a trovare un punto d'incontro con il Barça, sfruttando anche i buoni rapporti con lo stesso sodalizio catalano.

