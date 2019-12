MILAN JOVIC WEST HAM / Luka Jovic ha deluso finora le attese al Real Madrid.

Poche apparizioni e un solo gol tra Liga e Champions per il centravanti serbo, acquistato in estate dall'Eintracht Francoforte perdi euro e strappato ad altri top-team europei. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A Clicca Qui

Calciomercato Milan, insidia Wesh Ham per Jovic

Il talento classe '97 potrebbe così lasciare a gennaio i 'Blancos' per giocare con maggiore continuità, visto il poco spazio finora avuto con Zidane complice anche la grande stagione del sempreverde Benzema. Su Jovic si sono posati anche gli occhi del Milan, che potrebbe tentare di rilevarlo in prestito con diritto di riscatto.

La concorrenza però per i rossoneri non manca, soprattutto dalla Premier League. Stando al 'Daily Star' il West Ham sarebbe forte sul giocatore e punterebbero a rilevarlo sempre a titolo temporaneo. Gli 'Hammers' sarebbero da tempo sul giocatore, con l'intenzione di riproporre a Londra la coppia con l'ex compagno Haller.

