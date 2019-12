Calciomercato Arsenal, Arteta si avvicina: la conferma di Guardiola

CALCIOMERCATO ARSENAL ARTETA MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Ljungberg sulla panchina dell'Arsenal non ha dato la svolta sperata dopo l'allontanamento di Emery ed anche la sua avventura da tecnico dei 'Gunners' sembra giunta quasi al capolinea dopo la sconfitta contro il City. Appena una vittoria in cinque partite con due pareggi e altrettante sconfitte per lo svedese che ora è sulla graticola.

Risultati negativi che stanno spingendo l'Arsenal ad accelerare il passo per ingaggia il nuovo allenatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Arsenal, arriva Arteta: la conferma di Guardiola

Con Carlo Ancelotti ormai in procinto di accasarsi all'Everton si restringe il ventaglio delle scelte per l'Arsenal che sembra ad un passo dal ritorno, questa volta da allenatore, di Mikel Arteta. Come riferisce il 'Mirror', sarebbe andato in scena un incontro presso la casa del vice-Guardiola al City. Una mossa che non ha fatto troppo piacere al Manchester che non ha apprezzato il fatto che i 'Gunners' abbiano incontrato il proprio tesserato senza avvisare la società. La trattativa sembra comunque in fase avanzata e lo stesso Guardiola in conferenza stampa ha confermato i contatti: "L'ho incontrato, sta andando lì. Siamo stati astuti ad ingaggiarlo ed ora lo vogliono altri. E' una persona incredibile, un ottimo allenatore, perciò. Sta parlando con l'Arsenal, non so cosa succederà".

