CALCIOMERCATO ROMA KALINIC PETAGNA / Ritornato in Italia in estate dopo le sue avventure con le maglie di Fiorentina e Milan, Nikola Kalinic ha deciso di ripartire da Roma. Nella capitale non sta però rispondendo secondo le attese della vigilia come testimoniano i tanti problemi fisici e i pochissimi minuti giocati.

In giallorosso il croato ha disputato appena sei gare ufficiali tra coppa e campionato confermando quindi la sua parabola discendente che potrebbe indurre il club ad optare per un addio anticipato.

Calciomercato Roma, pronto Petagna se parte Kalinic

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' Kalinic infatti non sta convincendo l'ambiente ed è apparso anche poco brillante dal punto di vista fisico. L'addio non è quindi da escludere e se la roma riuscisse a piazzarlo, magari anche alla Fiorentina, suo ex club, questo potrebbe accendere l'idea Petagna dalla Spal. L'altra strada per il croato potrebbe anche essere un rientro anticipato all'Atletico Madrid lasciando comunque vuoto lo slot dio vice-Dzeko a Roma con l'attaccante biancazzurro in prima fila. Petagna si è messo in mostra anche all'Olimpico con un gol su calcio di rigore, e potrebbe essere il profilo giusto per l'attacco di Fonseca. Sarà comunque ostico convincere la Spal che lotta per la salvezza soprattutto dopo le ultime parole del patron Mattioli che ha 'blindato' il ragazzo.

