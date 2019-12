Calciomercato, bomba 'Don Balon': retroscena da Nyon sulla nuova panchina di Guardiola

CALCIOMERCATO GUARDIOLA MANCHESTER CITY / Nonostante le continue rassicurazioni sul suo futuro e le smentite sulla clausola che gli permetterebbe di liberarsi dal ManchesterCity, Pep Guardiola continua ad accendere il calciomercato internazionale e le voci sul suo possibile addio ai 'Citizens' non accennano a placarsi.

Anzi, nelle scorse ore dall'Inghilterra sono rimbalzate voci clamorose secondo cui il manager spagnolo potrebbe far ritorno addirittura alche non è soddisfatto del lavoro di Ernesto. In tal senso dalla Spagna arrivano ulteriori conferme rilanciate dal portale 'Don Balon' che racconta di operatori di mercato ed addetti ai lavori che riunitisi a Nyon in occasione dei sorteggi di Champions ed Europa League davano l'operazione per molto concreta.

