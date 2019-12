Napoli, Fabian Ruiz tra Real, Barcellona e rinnovo: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN REAL BARCELLONA / Fabian Ruiz è da mesi nel mirino di Real Madrid e Barcellona, che continuano a corteggiarlo senza sosta. Il Napoli, vista la complessa situazione delle scorse settimane, ha sospeso ogni discorso sui rinnovi contrattuali, ma presto potrebbe riaffrontare la situazione con l’entourage dell’ex Betis, che l’anno scorso ha firmato fino al 2023 un contratto senza clausola rescissoria.

Calciomercato Napoli, Fabian attende il rinnovo

In Spagna reputano il mancato rinnovo un segnale favorevole ai club iberici, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it non è così: paradossalmente, la situazione attuale non favorirebbe un’eventuale cessione, visto che la trattativa si intavolerebbe con il prezzo di partenza annunciato da De Laurentiis circa due mesi fa, 180 milioni di euro.

Avere, invece, una clausola rescissoria con un prezzo più abbordabile (intorno ai 100), renderebbe la trattativa più fattibile: il Real Madrid ha già fatto sapere al ragazzo di essere pronto ad investire circa 80 milioni di euro, cifra negoziabile in base al suo rendimento dei prossimi mesi. Il Barcellona, come riporta oggi ‘Mundo Deportivo’, tiene sotto osservazione la sua situazione e presto formulerà un’offerta ai partenopei.

De Laurentiis, nel frattempo, resta sereno: l’accordo fino al 2023 non gli impone fretta (ha altri casi più urgenti: vedi Callejon e Mertens), ma la volontà di migliorare il contratto del centrocampista e di inserire una clausola rescissoria c’è. Per ora, l’argomento è stato solo accennato con i suoi agenti, che attendono una chiamata nelle prossime settimane. La vetrina dell’Europeo 2020, che giocherà da protagonista con la Spagna, sarà senza dubbio decisiva per il centrocampista, che a Napoli è felice e non esclude una terza stagione vestito d'azzurro.

