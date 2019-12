Calciomercato Inter e Juventus, Marcos Alonso ha detto sì

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MARCOS ALONSO / La riduzione del blocco di mercato del Chelsea non ha reso felici solamente i tifosi, ma anche i calciatori scontenti che ora avranno maggiore possibilità di essere sostituiti e liberati dalla dirigenza londinese. Di recente, vi abbiamo parlato di un ritorno di fiamma di Inter e Juventus per Marcos Alonso. Complice la definitiva esplosione di Emerson Palmieri, l'esterno spagnolo sta trovando pochissimo spazio agli ordini di Franck Lampard che, dal canto suo, ha già fatto sapere di non opporsi alla cessione del calciatore, a patto che arrivi un sostituto all'altezza.

Inter e Juventus, Marcos Alonso ha detto sì a Simeone

Le diue squadre italiane non sono tuttavia le uniche a monitorare la situazione dell'ex Fiorentina. Secondo 'Cadena Cope', infatti, l'Atletico Madrid è tornato alla carica per il calciatore, già seguito in estate, ma sfumato in virtù della richiesta da 40 milioni di euro avanzata dal Chelsea. Diego Pablo Simeone ha solo Renan Lodi come terzino sinistro di ruolo e ha chiesto alla dirigenza di reperire un rinforzo a gennaio. La squadra biancorossa avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il calciatore e tenterà ora di convincere i Blues con una formula alla Alvaro Morata: prestito oneroso con diritto di riscatto.