RENNES LAZIO EUROPA LEAGUE / La Lazio di Simone Inzaghi viene battuta per 2-0 dal Rennes, nell'ultimo turno del girone E di Europa League. La squadra biancoceleste chiude al terzo posto in classifica, venendo così eliminata dalla competizione: a passare il turno sono Celtic e Cluj. Serviva una vera propria impresa: battere la squadra francese e sperare in un successo della squadra scozzese in Romania. E invece ad imporsi alla fine dei 90 minuti sono Rennes e Cluj, condannando così la Lazio all'eliminazione.

A decidere il match una doppietta del difensore, abile al 30' ad eludere la marcatura diin area di rigore e a traffigere con un destroe nel finale a fiondarsi in area di rigore su un pallone a pochi metri dalla porta. Biancocelesti mai pericolosi,non sono mai riusciti ad entrare in partita e hanno lasciato il campo nella ripresa. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

La classifica finale del girone E:

Celtic 13

Cluj 12

Lazio 6

Rennes 4

