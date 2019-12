CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO MONTELLA / Trema la panchina di Vincenzo Montella. Le nuove dichiarazioni del presidente Commisso sanno di ultimatum all'allenatore della Fiorentina: "C'è bisogno di vincere. I ragazzi lo sanno - ha affermato il patron viola prima della cena della squadra in Piazza Santa Maria Novella - Sanno che non sono venuto qui per perdere. Non ho mai perso nella mia vita e voglio vincere qualcosa".

Confermata dunque la fiducia a tempo nei confronti del tecnico: "Ho chiesto tempo, ma adesso sta a noi portare risultati. Ho fiducia e ho dato fiducia a tutti, adesso riprendiamo da dove abbiamo cominciato. Se l'Inter sarà decisiva per la sua panchina? Vediamo giorno per giorno". Il futuro dell'allenatore è insomma legato ai prossimi risultati: sono giorni decisivi per il destino di Montella.

