CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Possibile colpo di scena sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Secondo 'Il Mattino' sul campione svedese, attualmente senza squadra, è ripiombato il Napoli. A quanto pare Aurelio De Laurentiis fa sul serio ed è pronto a fare lo sgambetto al Milan, che come il Bologna puntano da tempo a ingaggiare il 38enne di Malmo. Nelle prossime ore il patron azzurro potrebbe muoversi in maniera concreta riaprendo il dialogo con Ibra e soprattutto il suo agente Mino Raiola, col quale i rapporti sono più che buoni come dimostra il recente affare Lozano.

Ma anche con Gattuso i rapporti dovrebbero essere buoni: 'Ringhio' è il potenziale primo candidato all'eventuale sostituzione di Ancelotti sulla panchina del Napoli

Calciomercato, futuro Ibrahimovic: il Milan rimane in pole

Il Milan va comunque tenuto in pole: la proposta formulata al calciatore si basa su un contratto di 18 mesi da complessivi 9,5 milioni di euro. L'intervista di Ibrahimovic a 'GQ' appare proprio una conferma sul suo ritorno in rossonero: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora". Il classe '81, che potrebbe scendere in campo subito dato che la MLS non è riconosciuta dalla FIFA e quindi il suo contratto coi Los Angeles Galaxy (in scadenza il 31 dicembre) non ha valore qui in Europa, dovrebbe sciogliere le riserve sul proprio futuro entro la metà di dicembre.

