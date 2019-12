CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA / Dopo la recente apertura ad un eventuale addio, Arturo Vidal incontra il Barcellona. Come riportato da 'Tuttosport', prima di Natale l'agente del centrocampista cileno Fernando Felicevich è atteso in Spagna per fare un punto con il club blaugrana. L'ex Juventus intende chiarire con la società il proprio ruolo nella squadra di Valverde e ha già esternato la propria volontà di essere un assoluto protagonista. In questo senso, l'Inter del suo ex Conte fa gola e gli garantirebbe continuità e un ruolo da assoluto protagonista.

Calciomercato Inter, Conte sogna Vidal: il punto

Un eventuale addio al Barcellona già a gennaio da parte del 32enne - in scadenza di contratto nel 2021 - non è dunque affatto da escludere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il club nerazzurro resta alla finestra in attesa del decisivo incontro delle prossime settimane. Potrebbe essere proprio Vidal il primo rinforzo invernale per Antonio Conte.

