Calciomercato Milan, via Suso: colpo dalla Fiorentina!

CALCIOMERCATO MILAN FIORENTINA MILENKOVIC SUSO / Fiorentina e Milan potrebbero presto sedersi attorno ad un tavolo per imbastire nuove trattative. Dopo essersi sfidate per Bennacer e aver trattato, senza molto successo, Biglia e Veretout, le due società potrebbero essere interessate a fare nuovi affari. Sono tanti, infatti, i calciatori del Milan che piacciono a Vincenzo Montella. Il tecnico, con un passato in rossonero, sarebbe pronto a riabbracciare alcuni dei suoi pupilli. Non è un segreto che la Fiorentina sia alla ricerca di un attaccante per rinforzare un reparto offensivo, che potrebbe perdere Federico Chiesa, sempre nel mirino di Inter e Juventus.

Sul taccuino di Pradè dalla scorsa estate c'è il nome di Suso. L'attaccante sta faticando a ripetersi in questa stagione e un suo addio al Milan potrebbe davvero essere possibile. Servono circa 35 milioni di euro, cifra forse troppo alta per la Fiorentina, che potrebbe però mettere sul piatto diversi calciatori, che fanno comodo al Milan.

Il Milan è alla ricerca di un difensore dopo il ko di Duarte e il profilo di Milenkovic potrebbe essere quello ideale ma anche Pezzella potrebbe fare a caso dei rossoneri.

Ma gli affari tra Milan e Fiorentina potrebbero estendersi anche ad altri profili. Ne mirino della Viola, in questi giorni, sono infatti finiti anche Fabio Borini e Ricardo Rodriguez, oltre a Bonaventura ma in viesta di giugno. Soprattutto lo svizzero è un calciatore, che grazie alla sua grande duttilità, piace parecchio a Vincenzo Montella.

In casa Fiorentina, invece, il giocatore che più stuzzica la fantasia del Milan è Castrovilli. Il centrocampista italiano è esploso quest'anno e tutte le big del calcio italiano sono pronte a sfidarsi e anche i rossoneri vogliono partecipare all'asta, sapendo di avere in mano più di una carta buona da poter giocare.

