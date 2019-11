CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON / Ancelotti ha lasciato in panchina Josè Maria Callejon nel match di questa sera in casa del Liverpool nella quinta giornata di Champions League. Oltre ad Insigne, ufficialmente fuori per infortunio, il tecnico partenopeo non ha utilizzato dal 1' lo spagnolo per l'incrocio in casa dei campioni d'Europa.

Un'esclusione principalmente tattica, con Ancelotti che per scuotere la sua squadra è passato al 3-5-2 nella sfida di 'Anfield'.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Napoli, esclusione Callejon: futuro sempre in bilico

La panchina dell'ex Real Madrid non passerà comunque inosservata in chiave futuro e potrebbe alimentare nuovi rumors in merito ad un possibile addio a fine stagione del giocatore. Callejon è in scadenza il prossimo giugno e non ha trovato ancora l'accordo per un possibile rinnovo con il club del patron De Laurentiis. Lo spagnolo classe '87 ha mercato soprattutto in Cina, dove seguono la sua situazione con interesse lo Shanghai e il Dalian Yifang.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Champions, Napoli qualificato agli ottavi se...: tutte le combinazioni

Calciomercato Napoli, da Mertens a Insigne: rivoluzione De Laurentiis