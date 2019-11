SLAVIA INTER MAROTTA / Match decisivo questa sera per l'Inter in Champions League in casa dello Slavia Praga. Serve una vittoria ai nerazzurri per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Beppe Marotta ha parlato nel pre-partira della sfida, soffermandosi in primis su Lautaro Martinez, con l'argentino che sta vivendo un ottimo inizio di stazione: "Lautaro ha trovato grande autorevolezza. Sta crescendo di partita in partita, ha davanti una carriera importante.

Salto di qualità in Europa? Dobbiamo migliorare ed essere in partita per tutti i 90 minuti", ha affermato l'Ad nerazzurro a 'Sky Sport'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juve e Inter, le ultime di CM.IT sul futuro di Chiesa

Marotta si sofferma anche su Sensi e Barella, out questa sera per infortunio: "Fin dall'inizio della stagione abbiamo parlato di un modello nuovo, questi giovani possono diventare dei campioncini se si abituano anche ad un clima internazionale come quello della Champions. Con la qualità ci si abitua sempre più velocemente".

LEGGI ANCHE --->Slavia-Inter e Liverpool-Napoli: probabili formazioni, diretta tv e calciomercato



Infine capitolo Gabigol, con Marotta che conferma la volontà dell'Inter di cederlo in maniera definitiva: "Faccio la stessa considerazione fatta per Lautaro, a dicembre rientra alla base e valuteremo la sua collocazione. Abbiamo delle richieste e difficilmente farà parte del nostro progetto. Faremo tutto con grande calma".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, i nerazzurri alzano l'asticella per Gabigol

Calciomercato Inter, futuro Gabigol: spunta un'italiana