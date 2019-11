LIVERPOOL NAPOLI CONFERENZA ANCELOTTI / Torna a parlare Carlo Ancelotti. Il Napoli ha infatti interrotto il silenzio stampa alla vigilia del delicato match di Champions League contro i campioni d'Europa in carica del Liverpool. Calciomercato.it vi offre in tempo reale la conferenza stampa dell'allenatore azzurro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ancelotti ha prima parlato ai microfoni di 'Sky Sport':

PARTITA - "Quanto conta? Molto, abbiamo due match point per passare il turno. I grandi tennisti chiudono le gare al primo match point. Non siamo riusciti ad esprimerci al meglio in questo momento complicato e manca un colpo magico per uscire da questo periodo. Questa partita potrebbe esserlo".

SILENZIO STAMPA - "Il silenzio stampa è servito a concentrarci in questo momento. Tante bocche hanno parlato a sproposito, l'ambiente è sereno e non ci sono giocatori contro. Il cammino in Champions finora è stato buono, gli unici pensieri sono quelli di uscire da questo momento che a livello tecnico non è buono. Come ho già detto, quello che è stato è stato e adesso i giocatori e tutti siamo concentrati su quello che è il campo".

SQUADRA - "La difesa rimarrà a quattro. Mancherà Insigne per il problema al gomito, è un'assenza importante. Poi vedremo le condizioni di Fabian Ruiz e Mario Rui. Lozano sta molto bene, così come Allan e Koulibaly. Naturalmente le prestazioni non ci soddisfano, per il valore della squadra non soddisfano anche me".

DE LAURENTIIS - "Il presidente sta bene, non è potuto venire. È molto vicino a me, anche troppo perché mi chiama tutti i giorni ma per fortuna le bollette non le pago io (ride, ndr). Comunque ci fa sentire il suo supporto".

Inizia la conferenza stampa:

MOMENTO SQUADRA - "Non siamo riusciti soprattutto ad essere incisivi in fase di costruzione. Dobbiamo crescere soprattutto lì, giocando con più qualità. A livello psicologico i giocatori sono pronti: se così non fosse, i giocatori convocati non sarebbero qua.

Sono pronti anche fisicamente. In questo momento la squadra è frenata dal fatto che non riesce ad esprimere il potenziale che ha. C'è un freno in questo senso ed è legato alla mancanza di risultati, ma non siamo all'ultima spiaggia e questo potrà darci un vantaggio".

DIMISSIONI - "Alle dimissioni penso quando manca la fiducia della società e dei giocatori. Potrei pensarci anche se mancasse solo una di queste, ma in trent'anni non l'ho mai fatto perché non mi è mai capitato. E non succede neanche qui, i momenti complicati ci sono sempre stati. A volte si chiacchiera a vanvera, c'è unità di intenti tra società, allenatore e giocatori per uscire da questa situazione. E prima o poi ne usciremo".

INFORTUNI - Gli unici che non sono qui sono gli indisponibili, Insigne aveva un fastidio ed è giusto tagliare tutte le illazioni su questa esclusione. Insigne è il capitano, ma è evidente che è uscito infortunato dalla partita col Milan e non poteva esserci. Degli altri devo valutare Ruiz e Mario Rui".

LIVERPOOL - "Col Liverpool ho tantissimi ricordi, belli e brutti. Ma la partita di domani riserva tutte le problematiche delle gare che si giocano qui. L'anno scorso abbiamo iniziato molto bene, poi abbiamo perso campo. Credo che sia importante lasciare a casa timori e preoccupazioni e portare invece tanto coraggio. Contro il Milan ho visto una squadra frenata soprattutto nella prima parte della partita a causa del periodo attraversato. Se domani saremo preoccupati e timorosi sarà un problema. Ma di sicuro non succederà, è un evento tanto bello e importante che non avremo il tempo di essere timorosi o preoccupati".

STATO D'ANIMO - "È uno stato d'animo legato alla consapevolezza che non stiamo facendo bene. Dobbiamo fare molto di più e vogliamo raggiungere il primo obiettivo stagionale. Abbiamo la possibilità di passare oggi o anche all'ultima gara, è una differenza importante rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda il resto, la società sa che deve fare meglio, la squadra lo stesso e lo stesso anche l'allenatore. Siamo tutti coinvolti e vogliamo ripartire già da domani".

